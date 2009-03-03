Небольшой Островец на Гродненщине станет столицей отечественной атомной энергетики

Параллельно с возведением первой белорусской АЭС в гигантскую строительную площадку превратится и сам город. Он станет самым быстрорастущим в стране. Как ожидается, уже через 10 лет его население увеличится, как минимум, втрое. Здесь построят сразу несколько жилых массивов, гостиниц и поликлиник, в планах также открыть троллейбусное движение. Для такого города до сих пор это было непозволительной роскошью. Архитектурные и не только планы сегодня обсудили с местными жителями.