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Небольшой Островец на Гродненщине станет столицей отечественной атомной энергетики

03 марта 2009 17:51
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Параллельно с возведением первой белорусской АЭС в гигантскую строительную площадку превратится и сам город. Он станет самым быстрорастущим в стране. Как ожидается, уже через 10 лет его население увеличится, как минимум, втрое. Здесь построят сразу несколько жилых массивов, гостиниц и поликлиник, в планах также открыть троллейбусное движение. Для такого города до сих пор это было непозволительной роскошью. Архитектурные и не только планы сегодня обсудили с местными жителями.
# Экономика

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