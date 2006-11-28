Не все здания животноводческого комплекса готовы к зимнему периоду

Более 60% зданий животноводческого комплекса Беларуси не соответствует установленным нормам. 28 ноября на Президиуме Совета министров Беларуси был рассмотрен комплекс мер по устранению недостатков. Как отмечено, около 1.900 ветхих помещений, в которых сейчас содержится скот, находятся в аварийном состоянии и подлежат сносу. И только 15% от всего количества отвечают современным требованиям. К концу этого года будет отремонтировано и переоснащено новым оборудованием 774 молочно-товарные фермы. Эта работа будет продолжена и далее. Также на заседании внимание было уделено вопросам экологии, санитарии и организации территории животноводческих комплексов.