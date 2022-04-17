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Не только финансовые. Правительство разрабатывает дополнительные меры для поддержки экономики

17 апреля 2022 18:14
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Новости Беларуси. В условиях тотального мирового роста цен правительство Беларуси прилагает максимум усилий для поддержки нашей экономики, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.  

Не только финансовые. Правительство разрабатывает дополнительные меры для поддержки экономики-1

Сейчас в разработке дополнительный комплекс мер, чтобы минимизировать негативные последствия. Вскоре его представят на рассмотрение главы государства. На прошлой неделе также были определенные шаги в сторону ценового регулирования, в частности снижены надбавки на продукты базовой потребительской корзины. Также впервые ввели госограничение на некоторые непродовольственные товары.  

Роман Головченко: «Во многом инфляция носит психологический характер». Подробнее здесь.  

Не только финансовые. Правительство разрабатывает дополнительные меры для поддержки экономики-4

Дополнительный комплекс мер по поддержке экономики, над которым сейчас работают в правительстве, будет касаться не только финансовой, но и социальной сферы.  

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# Государственная политика # Экономика # Роман Головченко # Фотофакт

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