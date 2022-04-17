Не только финансовые. Правительство разрабатывает дополнительные меры для поддержки экономики

Новости Беларуси. В условиях тотального мирового роста цен правительство Беларуси прилагает максимум усилий для поддержки нашей экономики, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.