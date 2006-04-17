Не охота на охоту:

Распространение птичьего гриппа в Европе привело к снижению спроса на охотничьи туры в Беларусь.Таково мнение представителей национальных парков и заповедников Беларуси. Здесь ожидали, что в нынешнем сезоне наоборот возрастет приток охотников из Польши, Германии, Франции и Италии, которые обычно приезжают в нашу республику. Ведь в Беларуси разрешена весенняя охота на водоплавающих птиц, а во всех странах Европы из-за птичьего гриппа она была запрещена. В то же время вирус стал причиной запрета на ввоз в европейские страны всех птиц. Поэтому добытые в нашей стране трофеи иностранные охотники не смогут увезти с собой на родину. А кому нужна такая охота?