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«Не нужно бояться открывать свое дело»: в Минской области обсуждают Указ Президента №337

27 сентября 2017 15:39
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Новости Беларуси. Личный интерес в пользу общему. В Минской области обсуждают Указ Президента о расширении списка видов деятельности, заниматься которыми можно без регистрации ИП, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Документ был подписан недавно. Согласно этому Указу, сейчас швеи, кондитеры, парикмахеры и еще целый ряд специальностей (они все перечислены в указе) могут официально не оформляться.

К тому же, не нужно будет сдавать налоговые декларации. Достаточно перед началом месяца подать заявление в инспекцию и уплатить единый налог. Для каждого вида деятельности, как и для каждого региона страны, размер выплат определяется индивидуально. Есть и другие особенности в документе. Подробности смотрите в нашем сюжете.

# Экономика # Бизнес в Беларуси

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