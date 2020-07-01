Не на словах, на деле. Аргументированно о достижениях Беларуси в сельском хозяйстве

Новости Беларуси. Еврокомиссия предложила выделить на восстановление сельского хозяйства Евросоюза 24 миллиарда евро из своего фонда «ЕС нового поколения», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Предполагается, что такие меры поддержки помогут восстановить экономику ЕС в 750 миллиардов евро на ближайшие семь лет. В Беларуси сельское хозяйство государство планомерно поддерживает вот уже более 25 лет. И это дает вполне себе ощутимые результаты. Это авторская рубрика «Ближе к делу».

Евгений Поболовец, корреспондент:

6 или 7 % – доля в ВВП страны. Почти 10% инвестиций в основной капитал. Более 15 % экспорта по итогам 2018 года. Сегодня говорим о сельском хозяйстве страны. В нем занято почти 8 % населения Беларуси, и развивается эта отрасль весьма динамично. Не на словах.



И для начала посмотрим в историю. На момент распада Союза Беларусь была лидером в мире по производству картофеля и льноволокна – двух главных символов нашей страны. На душу населения мяса и молока мы производили больше, чем в Германии, Франции и Великобритании. Зерна – на треть больше, чем страны нынешнего Евросоюза.

Хорошие стартовые позиции для независимой страны. Сохраняй и развивай! Но нет. Реформы в начале 90-х сначала разрушили систему дотаций. Это автоматически привело к убыткам сельхозпредприятий. Люди теряли работу, на селе альтернатив было немного. Это приводило к массовому оттоку людей в города. Те, кто оставались, или жили только подсобным хозяйством, или спивались. Зарплата если и была, то едва достигала 10 долларов. И это в отрасли, которая давала до 10 % ВВП всей страны!

В середине 90-х стало очевидно: село нужно спасать. Президент дал четкий импульс: возродить и развивать. Не на словах.

Год 1995-й. Указ Президента от 6 февраля «О мерах по дальнейшему развитию сельскохозяйственного производства». Началась реорганизация сельских предприятий, появились акционерные общества. Год 2000-й. Принята программа совершенствования АПК. Страна стала на курс создания и укрепления крупного товарного производства. Год 2005-й. Указ «О Государственной программе возрождения и развития села». И новый акцент: на экономическом развитии и росте качества жизни сельчан. Активнее стали внедрять науку. Появились те самые агрогородки. Это когда живешь как в городе, но на селе. Когда и водопровод, и газ, и асфальтированные, а не грунтовые дороги. Магазины, детские сады, школы, амбулатории и дома культуры. А вокруг леса, поля, реки и озера. И многие остались, чтобы пригодиться там, где родились.

К слову, к 2014 году таких населенных пунктов по стране было уже более полутора тысяч. Сегодня белорусские аналоги агрогородков вы можете найти в Венесуэле, Казахстане и России. Эдакая сельская франшиза. Спустя 10 лет после первых решений появился и первый ощутимый результат. С 234 миллионов долларов в 2002-м страна вышла на миллиард уже к 2007-му. По экспорту. По потреблению мяса стали первыми на постсоветском пространстве, по молоку вышли на второе место. Так сказать, вернули утерянные позиции. Вот еще одна наглядная цифра. 1950-е годы. Средняя урожайность зерновых в Беларуси – 9 центнеров с гектара. Да-да, 9. В 70-е – 17, но все еще не как в Украине: не 30 и не 40. К этой отметке мы подошли только сейчас. Средняя урожайность по стране в 2019-м – 31,6 центнера с гектара.

Что еще? Средний удой молока от коровы в Беларуси – более 5 тысяч килограммов. В Болгарии, к примеру, это лишь 3,5, в Румынии – 3,8 тысяч. При этом Брестская область уже вышла на 6 тысяч килограммов, а в некоторых хозяйствах нашей страны получают от буренки и по 11 тысяч килограммов молока. Как в США или в Финляндии. Чистая прибыль сельхозпредприятий в прошлом году – почти 960 миллионов рублей. А убыточных предприятий по отрасли остается порядка 10%. Средняя зарплата при этом – 350 долларов. Причем в отдельных успешных хозяйствах и более тысячи выходит. Помните про 10 долларов в 90-ые? Мы полностью покрываем свои потребности в молоке, мясе, яйцах, картофеле и овощах. Более чем на половину по фруктам и ягодам, на 15 % по рыбе.

Системы качества и безопасности продукции, современная энергоэффективная техника. Что важно – белорусского же производства. И это все в сельском хозяйстве. То самое «развивать», помните? И еще несколько заметок на полях. Свою продукцию мы поставляем в 99 стран мира. В цифрах это более 5,5 млрд долларов.

Мы крупнейшие импортеры по молочке. Поставляем ее в 56 стран. Освоили шесть новых рынков Азии: Индонезия, Афганистан, Таиланд, Индия, Тайвань, Республика Корея. Пятые в мире по пахте, йогурту и кефиру, седьмые – по сливочному маслу, восьмые – по молочной сыворотке, молоку и сливкам сгущенным и сухим. Мы в десятке лидеров по экспорту мяса. Поставляем в 22 страны. При этом четвертые в мире – по мясу птицы, пятые – по говядине охлажденной, шестые – по говядине замороженной. Мы в топ-5 ведущих производителей льноволокна. Карта поставок нашей продукции только за 2019 год пополнилась на 12 новых рынков сбыта: Куба, Уругвай, Албания и другие.

При этом сильно растет доля Китая. А почти половина экспорта приходится на страны Евросоюза. И это с их уровнем контроля качества и требованиям к безопасности продукции. Значит, все устраивает.