Не менее трех тысяч тонн белорусской черники поступит в этом году в Китай и страны Европы

Предприятия Белкоопсоюза увеличивают экспорт лесной ягоды.

В 2011 году действует новая стратегия реализации в ЕС – напрямую, минуя оптовых посредников из стран Балтии.

Заинтересованность к сотрудничеству с белорусскими кооператорами проявляют компании из Великобритании, Австрии, Финляндии, Польши и Китая. Европейские компании намерены закупать в Беларуси помимо черники замороженный лук и садовые ягоды.

А одна из крупных американских компаний по производству соков высоко оценила наш концентрированный яблочный сок. Уже обговорены объемы возможных поставок, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Татьяна Зубрицкая, заместитель начальника отдела внешнеэкономической деятельности Белкоопсоюза:

Мы не допускаем поставки ягодного сырья, а поставляем только готовую продукцию. Черника подвергается промышленной переработке, очистке, заморозке. Это позволяет получить добавочную стоимость и, соответственно, дополнительную валютную выручку.

В текущем году, по сравнению с прошлым, экспортная цена в евро за килограмм ягод увеличилась на 56%.