Беларусь рассчитывает повысить свой рейтинг бизнес-привлекательности. По оценке Министерства экономики, страна может подняться с 58-го на 48-е место в списке государств с благоприятными условиями ведения бизнеса. Это по версии Всемирного банка. Его специалисты дадут окончательную оценку мерам, предпринятым в нашей стране по улучшению бизнес-климата. В частности, защиту инвесторов, возможности кредитования, налогообложение, а также получение разрешений на строительство. Пока же Беларусь признана одной из лидеров по темпам реформ. Правительство готовит новый план действий, который поможет войти в топ-30. Это не гонка за баллами, а шаги по улучшению условий работы предпринимателей и инвесторов.