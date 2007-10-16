Не более одного автомобиля в год

В Беларуси устанавливаются ограничения по ввозу авто для личного пользования. Соответствующий указ подписал глава государства.

Если в течение года ввезены две и более машины, это будет рассматриваться как предпринимательская деятельность. Нарушение норм повлечет административную ответственность.

Утверждено также Положение о льготном порядке перемещения через границу товаров для личного пользования и упрощенном порядке их таможенного оформления. Документ снижает лимит бесплатного провоза багажа с 50 до 35 килограммов, увеличивает ставки на стройматериалы, кухонные вытяжки и плиты, которые ввозили в страну для дальнейшей продажи.

Кроме того, в документе закреплен порядок ввоза в республику мотороллеров. Скутеры отныне не будут приравниваться к транспортным средствам - на них введена единая таможенная ставка в 50 евро. Ожидается, что новые правила вступят в силу к концу года.