Назначены ответственные за строительство спортивного комплекса "Минск-Арена"

Глава государства назначил ответственных за строительство спортивного многофункционального комплекса "Минск-Арена". Это Владимир Ермошин, занимавший в свое время пост премьер-министра страны, и Николай Ананьев, являвшийся ранее помощником Президента по вопросам физической культуры, спорта и развития туризма. Владимир Ермошин будет курировать общие вопросы строительства этого объекта, Николай Ананьев - выполнять обязанности его заместителя.

Строительство комплекса начато весной нынешнего года. Во время Республиканского субботника в нем принял участие Президент Беларуси Александр Лукашенко. Тогда белорусский лидер подчеркнул, что нельзя затягивать сроки создания этого уникального комплекса. Его необходимо построить в максимально сжатый период времени.



Сегодня на площадке на пересечении улицы Нарочанской с проспектом Победителей в разгаре строительные работы. Поставлена задача в 2009 году ввести комплекс в строй. Это будет одно из лучших спортивных сооружений не только в СНГ, но и Европе. Здесь все будет предусмотрено для состязаний самого высокого мирового уровня. В числе основных объектов - многофункциональная спортивно-зрелищная арена на 15 тысяч зрителей, конькобежный стадион и велодром с трибунами. Рядом с комплексом разместится закрытый паркинг на 500 мест. А на крыше будет устроена открытая стоянка. В комплексе предполагается также создать условия для проведения концертов и эстрадно-цирковых шоу.

Александр Лукашенко потребовал к решению всех строительных вопросов подходить ответственно. Эффективное использование средств, безопасность и функциональность комплекса - вот главные требования Президента страны.