Наёмный труд - только в рамках семейного бизнеса

Такое принципиально новое условие для предпринимательской деятельности содержится в дополнениях и изменениях, внесённых Александром Лукашенко в Указ Президента Республики Беларусь "О некоторых мерах по регулированию предпринимательской деятельности". Индивидуальные предприниматели в Беларуси уже с первого января 2008 года смогут привлекать для осуществления своей деятельности не более трёх членов своей семьи или близких родственников.

Новый документ содержит и ряд мер, который упростит порядок налогообложения. В частности, на протяжении всего 2008 года предприниматели будут платить фиксированную сумму НДС при ввозе товаров из Российской Федерации, а также будут освобождены от таможенного оформления и обложения таможенной пошлиной товаров, происходящих из третьих стран и выпущенных в свободное обращение в России. Указ нацелен также на упорядочение предоставления индивидуальным предпринимателям торговых мест в торговых объектах, в том числе на рынках. Эти сведения отныне имеют право требовать налоговые органы.