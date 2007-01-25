"Наука - образованию, производству, экономике"

25 января в Белорусском национальном техническом университете начинает работу 5-я международная конференция.

Участники форума обсудят совершенствование связей научных исследований, проводимых в вузах, с производственно-хозяйственной деятельностью и обобщат результаты научно-исследовательских работ. К слову, в течение года пройдут более 20 научно-технических форумов.

Тем временем образовательное ведомство подведет сегодня итоги работы за 2006-й. Также на заседании коллегии участники рассмотрят основные задачи на год текущий. Отметим, что в системе образования как высшей, так и средней школы в прошлом году произошел ряд изменений. Среди основных документов, утвержденных главой государства, единые правила приема в вузы и ссузы Беларуси на долгосрочный период, Закон "Об общем среднем образовании", программы "Молодежь", "Молодые таланты " и "Дети Беларуси". Планируется, что педагоги, методисты и руководители системы образования страны обсудят вопросы готовности всех учреждений образования к новой вступительной кампании.