Научно-технический потенциал Беларуси реализован не в полной мере

В Беларуси необходимо более активно использовать отечественные и зарубежные научные разработки для минимизации последствий аварии на ЧАЭС. Об этом заявил сегодня премьер-министр Беларуси Сергей Сидорский на международной научно-практической конференции, которая проходит в рамках международной специализированной выставки "Тибо-2007". Премьер-министр отметил, что Беларусь обладает третьим по величине научно-техническим потенциалом среди стран СНГ и доля отечественных научных разработок должна составлять не менее 70%.