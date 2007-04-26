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Научно-технический потенциал Беларуси реализован не в полной мере

26 апреля 2007 10:57
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В Беларуси необходимо более активно использовать отечественные и зарубежные научные разработки для минимизации последствий аварии на ЧАЭС. Об этом заявил сегодня премьер-министр Беларуси Сергей Сидорский на международной научно-практической конференции, которая проходит в рамках международной специализированной выставки "Тибо-2007". Премьер-министр отметил, что Беларусь обладает третьим по величине научно-техническим потенциалом среди стран СНГ и доля отечественных научных разработок должна составлять не менее 70%.
# Экономика

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