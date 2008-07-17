Натурпродукт отметят и промаркируют «Знаком качества»

Впервые такое право получат 4 белорусских предприятия. Другие пока не выдержали серьезной процедуры отбора. Для потребителя эта марка станет гарантией качества.

Знак присвоят продукции, изготовленной только из натурального сырья без добавок и применения методов генной инженерии. Участвовать в конкурсе смогут все белорусские предприятия, за исключением производителей спиртных и табачных изделий.

«Этот знак позволит расширить популярность продукции и экспортный потенциал предприятий. Это дополнительная информация для потребителя, которая позволит удостовериться: кто стоит на страже того, чтобы полки были заполнены товарами отличными по качеству и благоприятными для здоровья», - отметила начальник управления Госстандарта Республики Беларусь Ирина Николаева.