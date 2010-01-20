Насколько безопаснее станет белорусское молоко после введения нового техрегламента?

Ввести регламент планируют к 1 января 2011.

Этот пресловутый техрегламент стал большим камнем преткновения еще летом. Когда в начале июня поставки белорусских молочных товаров в Россию были практически прекращены. А это более тысячи наименований. Причина - разрешительные документы на молоко не соответствовали новым требованиям соседней страны. В Российской Федерации начал действовать закон, который так и называется – «Технический регламент на молоко и молочную продукцию». Отсюда и возникло противоречие в терминах.

Госстандарт предложил перевести молочный техрегламент на один язык. Понятный белорусам, европейцам и россиянам. Часть показателей уже действует. Но ориентация на нормы Евросоюза – беспроигрышный вариант. Они жестче. Даже несмотря на то, что допускают присутствие антибиотиков – до 100 микрограммов на килограмм молока. В аналогичной графе российского техрегламента стоит ноль.

Виктор Назаренко, первый заместитель председателя Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь:

Что касается ноля, мы считаем, что в РФ допущена техническая, а может быть умышленная, ошибка, потому что у нас тоже написано, что не допускаются, но в пределах чувствительности метода измерения.

Антибиотики в молоке – больше всего на слуху. На деле Беларусь намерена перенять западный опыт и контролировать их остатки в сырье, а не в готовой продукции, как поступают в России. Есть еще пестициды и микротоксины. Их допустимое количество в молочных продуктах должно стать еще меньше. Впервые устанавливаются требования на содержание остатков ветпрепаратов в сыром молоке и меламина. Это - из европейской законодательной базы.

Валентина Качан, главный государственный санитарный врач Республики Беларусь:

При подготовке данного техрегламента мы учитывали требования не только России, но и Евросоюза. Так, например, по содержанию свинца пришлось ужесточить требования в 5 раз.

Ввести регламент планируют к 1 января 2011. Коснется не только производства. Речь идет о хранении продукции, перевозке, условиях продажи. Год качества станет для отечественных переработчиков годом перехода на новые стандарты. Когда обжегся раз на молоке – лучше перестраховаться.

Надежда Котковец, первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия:

Производителям перестраиваться не надо. Им нужно лишь организовать всю необходимую работу: обучение персонала, лабораторные анализы, изучить, если надо, приобрести методики проведения анализов, жестче относиться к производителям молочного сырья и участвовать в производстве молочного сырья.

Ответственность производителей увеличится. Выходит отвечать придется не только за качество молочных товаров, но и за имидж страны. Ведь выход на рынок Евросоюза – приоритет, который должен стать не разовыми акциями, а регулярными.

Наталья Бреус, Николай Сенчило, телекомпания СТВ.