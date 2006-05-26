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Наши железнодорожники работают лучше!

26 мая 2006 13:39
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Белорусская железная дорога стала победителем производственного соревнования между коллективами Московской и Белорусской железных дорог по итогам работы за первый квартал 2006 года. Итоги соревнования были подведены 26 мая в Витебске. Победитель определился по ряду производственных показателей - таких как грузооборот, пассажирооборот, выручка от перевозок. Прибыль Белорусской железной дороги от перевозок в первом квартале составила на 17% больше по сравнению с аналогичным периодом 2005 года при запланированных 15%.
# Экономика

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