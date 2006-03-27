Нашей <Ялиной> заинтересовались на Западе

Учеными объединенного института энергетических и ядерных исследований национальной Академии наук Беларуси создан уникальный комплекс <Ялина>. Ядерно-энергетическая система нового поколения разработана для снижения токсичности долгоживущих радиоактивных отходов, накопленных в результате эксплуатации АЭС. Технология основана на выжигании радионуклидов. Аналогичные проекты ученых из Японии, Великобритании, Германии, Швеции и России находятся в стадии разработок. Белорусскими учеными уже получены от зарубежных коллег предложения о создании международной научной лаборатории на базе комплекса <Ялина>. Предполагается, что там будут проводиться совместные работы по изучению проблем трансмутации радиоактивных отходов и электроядерной энергии.