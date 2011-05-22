Население Беларуси само себе создает проблемы

Население в Беларуси все чаще поддается панике. Если к отсутствию валюты все уже успели как-то попривыкнуть, то ажиотаж на товарном рынке и вокруг получения денежных средств со своих счетов в банках порождает лавину слухов и в конечном итоге панику. Последние новости из Беларуси свидетельствуют о том, что в некоторых городах выстраиваются значительные очереди в отделения банков и к банкоматам с целью обналичивания своих сбережений.

Поведение простых граждан можно понять, однако их действия ухудшают и без того непростую ситуацию. По мнению экспертов «РИА-Аналитика», в данном случае население Беларуси само себе создает новые проблемы. Ни одна банковская система в мире не рассчитана на массовое изъятие значительной части денежных средств населением со счетов. Так как полученные от граждан деньги банки, как правило, выдают в виде кредитов на определенный срок, вернуть эти средства для выплаты населению за несколько дней невозможно. Поэтому, если среди вкладчиков начинается паника, то банки сталкиваются с кризисом ликвидности. Это уже проверено на российском опыте и опыте других постсоветских стран. И если властям не удастся успокоить население, то белорусская банковская система будет парализована.

Возможен вариант, который экспертам «РИА-Аналитика» представляется наиболее адекватным. Это законодательное ограничение снятия средств со счетов населением и предприятиями, то есть фактически заморозка вкладов и счетов (как ни парадоксально, но именно вероятность подобной меры сейчас как раз является причиной паники). Такой сценарий был реализован в Украине в 2008 году.

По такому сценарию, по мнению экспертов «РИА-Аналитика», монетарные власти Беларуси должны будут объяснить населению, что это, безусловно, негативная мера, но необходимая, так как альтернатива – это катастрофическое падение уровня жизни. Права вкладчиков при этом должны быть максимально защищены: заморозка вкладов должна вводиться на заранее определенное время, валюта вкладов не должна меняться, проценты по вкладам в национальной валюте должны автоматически увеличиваться с учетом темпов инфляции и девальвации национальной валюты.