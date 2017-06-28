Нас интересуют маленькие трактора и автобусы: вьетнамская делегация посетила МАЗ
Новости Беларуси. Во Вьетнаме планируют открыть производство белорусских автобусов. По предварительным подсчетам, это принесет около 50 миллионов долларов в год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Планируется, что в юго-восточную страну отправят около полутысячи единиц городского транспорта. К таким договоренностям партнеры пришли на бизнес-форуме, который прошел в Минске в рамках официального визита в Беларусь президента Вьетнама Чан Дай Куанга.
А 28 июня зарубежная делегация посетила Минский автомобильный завод. Кроме автобусов и грузовиков, азиатских партнеров заинтересовали наши велосипеды и мотоциклы. Такой вид транспорта во Вьетнаме очень популярен. Кстати, уже осенью недалеко от Ханоя откроется завод по производству наших МАЗов. Крупный проект принесет Беларуси около 40 миллионов долларов в год.
Фам Бин Мин, заместитель премьер-министра Социалистической Республики Вьетнам:
В первую очередь нам интереса техника, которая соответствует нашим условиям – это маленькие трактора и автобусы. Мы очень рады, что МАЗ создает совместное предприятие во Вьетнаме. Вы будете заниматься локализацией. Хотим, чтобы совместное предприятие работало успешно. Это яркий хороший пример нашего сотрудничества.
Нгуен Ханг, учредитель белорусско-вьетнамского предприятия:
Будете обучать нашу эксперт-группу, которая проводит ремонт, гарантийное обслуживание. А после этого мы будем обучать. Я считаю, что это обеспечит хороший сервис и ремонт техники МАЗ.
В целом, условия выхода на вьетнамский рынок для нашей продукции очень выгодные. Несколько лет белорусскую технику буду поставлять в эту страну без пошлин. Это повышает ее конкурентоспособность. В целом, Беларусь готова увеличить экспорт во Вьетнам по разным позициям. Ханой, в свою очередь, намерен реализовывать проекты в сельском хозяйстве, промышленности и туризме.
28 июня официальный визит президента Вьетнама в Беларусь завершится.