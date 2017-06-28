Нас интересуют маленькие трактора и автобусы: вьетнамская делегация посетила МАЗ

Новости Беларуси. Во Вьетнаме планируют открыть производство белорусских автобусов. По предварительным подсчетам, это принесет около 50 миллионов долларов в год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Планируется, что в юго-восточную страну отправят около полутысячи единиц городского транспорта. К таким договоренностям партнеры пришли на бизнес-форуме, который прошел в Минске в рамках официального визита в Беларусь президента Вьетнама Чан Дай Куанга.

А 28 июня зарубежная делегация посетила Минский автомобильный завод. Кроме автобусов и грузовиков, азиатских партнеров заинтересовали наши велосипеды и мотоциклы. Такой вид транспорта во Вьетнаме очень популярен. Кстати, уже осенью недалеко от Ханоя откроется завод по производству наших МАЗов. Крупный проект принесет Беларуси около 40 миллионов долларов в год.