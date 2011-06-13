Народный экспорт: куда и как вывозятся белорусские товары?

Не более 2 килограммов мяса, сахара, муки и сыра, 1 килограмма масла, 2 пачки сигарет отечественного производителя и 5 банок консервов можно вывезти за рубеж. Иначе придется уплатить сбор. А это вдвое больше средней цены товаров.

Запрещены к вывозу холодильники и морозильники производства «Атлант», газовые плиты «Брестгазоаппарата», цемент от «Красносельстройматериалы», «Белорусского цементного завода» и предприятия «Кричевцементношифер», синтетические моющие средства «Бархима», крупа и макароны независимо от изготовителя.

Введено ограничение и на продажу топлива. Оплачивать специальный сбор будут как иностранцы, так и наши граждане. В обратном случае можно лишиться и автомобиля.

В целях экономической безопасности в Беларуси введены нормы вывоза продовольственных товаров за пределы Таможенного союза. Постановление вступило в силу несколько дней назад. А желающих пересечь границу в пунктах пропуска уже поубавилось. Есть и первые случаи провоза продуктов сверх нормы.

Олег Паращенко, заместитель начальника Кравцовского таможенного поста:

Имел место один случай, когда физическому лицу было отказано в перемещении через таможенную границу, в связи с тем, что он перемещал 20 килограмм сахара. В связи с отсутствием документов, которые подтверждали уплату специального сбора ему был выдан отказ.

Белорусско-украинское направление — одно из самых проблемных. Отдельная статья доходов приграничья — вывоз товаров народного потребления.

Олег Паращенко, заместитель начальника Кравцовского таможенного поста:

Это сливочное масло, сгущенное молоко — как правило, вывозили граждане в Украину.

Продовольственная корзина Украины стоит столько же, сколько в западных странах. Многие показатели обогнали европейские. Например, говядина в Берлине, масло в Париже – дешевле, чем аналогичные продукты в Киеве. На этом ценовом фоне белорусские товары выглядят очень привлекательно.

Через белорусско-украинскую границу особо предприимчивые везут даже муку. По южному пути на ура уходит и белорусская молочная продукция. В Украине значительно сокращаются объемы производства молока. Поголовье скота уменьшилось почти в восемь раз.

Весьма привлекателен на южном рынке белорусский сахар, крупы, макароны и, конечно, мясная продукция. Цена и качество этих товаров говорят сами за себя.

Белорусские товары уходят частным вывозом и в западном направлении. ГСМ — это отдельная история. Счет сигаретам идет не на пачки, а на тысячи блоков. Только без камер продавцы приоткрывают тайны торговли. В Беларуси пачка сигарет отечественного производителя стоит 3 тысячи. В Польше ее цена возрастает почти в три раза. Теперь же провезти можно 2 пачки сигарет белорусского производителя. За остальное придется заплатить сбор.

Виктор Гуреев, заместитель начальника Гродненской региональной таможни:

К положительным переменам нужно отнести то, что граждане практически не стоят в очереди при выезде за границу. Было несколько случаев оплаты специального сбора при вывозе товаров, ограниченных к вывозу. Случаев сокрытия таких товаров не установлено.