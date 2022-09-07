Народный банк Китая снизил норму валютных резервов для банков – это позволит укрепить юань

Китай принимает меры для укрепления национальной валюты. Народный банк поддерживает юань и снижает норму валютных резервов для банков с 8 % до 6 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По некоторым оценкам, это высвободит порядка 19 миллиардов долларов валютной ликвидности. Больше предложение валюты – меньше давления на юань. Несмотря на то, что для экспорта дешевый юань очень даже выгоден, Китай не хочет допустить чрезмерного ослабления своей валюты. Напомним, отныне Беларусь будет рассчитываться за китайские долларовые кредиты в юанях. «Беларусбанк» в скором времени подключится к национальной системе банковских переводов Китая, которая является альтернативой платежной системы SWIFT.