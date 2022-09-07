Прямой эфир

Народный банк Китая снизил норму валютных резервов для банков – это позволит укрепить юань

07 сентября 2022 15:23
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Китай принимает меры для укрепления национальной валюты. Народный банк поддерживает юань и снижает норму валютных резервов для банков с 8 % до 6 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Народный банк Китая снизил норму валютных резервов для банков – это позволит укрепить юань-1

По некоторым оценкам, это высвободит порядка 19 миллиардов долларов валютной ликвидности. Больше предложение валюты – меньше давления на юань. Несмотря на то, что для экспорта дешевый юань очень даже выгоден, Китай не хочет допустить чрезмерного ослабления своей валюты. Напомним, отныне Беларусь будет рассчитываться за китайские долларовые кредиты в юанях. «Беларусбанк» в скором времени подключится к национальной системе банковских переводов Китая, которая является альтернативой платежной системы SWIFT.

Больше новостей экономики за 7 сентября ищите здесь.

# Беларусь-Китай # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Почти 5 тысяч белорусов напрямую инвестируют в российский фондовый рынок
07 сентября 2022 15:22

Почти 5 тысяч белорусов напрямую инвестируют в российский фондовый рынок

Нацбанк: Беларуси удалось сохранить высокие доходы от внешней торговли
07 сентября 2022 15:20

Нацбанк: Беларуси удалось сохранить высокие доходы от внешней торговли

Новости экономики за 07.09.2022
07 сентября 2022 15:16

Новости экономики за 07.09.2022