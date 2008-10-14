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Народное хозяйство страны в целом к зиме готово

14 октября 2008 10:29
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Это отметили на сегодняшнем заседании президиума Совета министров.

О подготовке  к  осенне-зимнему  сезону  буквально  с завтрашнего дня нужно будет говорить в  прошедшем времени. Все объекты народного  хозяйства  до 15 октября должны отчитаться на  «все сто» - 100 процентов  всех необходимых   видов  топлива должны  быть  запасены. Должны быть готовы и потребители, главным образом  тепловой  энергии, к работе в осенне-зимний период. Премьер-министр предупредил: за любые  срывы в работе  оборудования ответственность будут  нести чиновники.

В  стране в полном объеме   уже    запасен топочный  мазут. Шестьсот тысяч  тонн - это почти  на пятую  часть  больше требуемого. И хотя  порой организации ЖКХ запаздывают с  расчетами, а  выработка торфобрикетов   существенно отстает от плановой, - выполняются все заявки организаций и населения  на поставку  дров, угля и торфобрикетов. Однако в правительстве  заявляют о необходимости четко  определить потребности, а  излишки торфа  -  экспортировать. При этом максимально учитывать  требования программы перевода  на местные  виды  топлива. 

Еще один способ, он  же требование правительства,  избежать  лишних и существенных экономических  затрат  - оптимизация  работы оборудования. Особенно, если оно имеет  повышенный расход  энергоресурсов. Природный  газ  пока   остается  основным  видом топлива. Закачка  его  в подземные  хранилища в этом году  будет увеличена  на треть по  сравнению  с 2007 год.  И составит  810 миллионов  кубометров. 

Подобные  предприятия, как Прибугское подземное газохранилище,   призваны  в пиковые  зимой  нагрузки поставлять  газ, чтобы  сглаживать  возникающие неравномерности потребления голубого топлива. В правительстве  же заверяют, что  на протяжении всего  предстоящего осенне-зимнего периода в домах  белорусов будет тепло, а    народное хозяйство  будет стабильно  получать все виды топлива.


 

# Экономика

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