Народное хозяйство страны в целом к зиме готово

Это отметили на сегодняшнем заседании президиума Совета министров.

О подготовке к осенне-зимнему сезону буквально с завтрашнего дня нужно будет говорить в прошедшем времени. Все объекты народного хозяйства до 15 октября должны отчитаться на «все сто» - 100 процентов всех необходимых видов топлива должны быть запасены. Должны быть готовы и потребители, главным образом тепловой энергии, к работе в осенне-зимний период. Премьер-министр предупредил: за любые срывы в работе оборудования ответственность будут нести чиновники.

В стране в полном объеме уже запасен топочный мазут. Шестьсот тысяч тонн - это почти на пятую часть больше требуемого. И хотя порой организации ЖКХ запаздывают с расчетами, а выработка торфобрикетов существенно отстает от плановой, - выполняются все заявки организаций и населения на поставку дров, угля и торфобрикетов. Однако в правительстве заявляют о необходимости четко определить потребности, а излишки торфа - экспортировать. При этом максимально учитывать требования программы перевода на местные виды топлива.

Еще один способ, он же требование правительства, избежать лишних и существенных экономических затрат - оптимизация работы оборудования. Особенно, если оно имеет повышенный расход энергоресурсов. Природный газ пока остается основным видом топлива. Закачка его в подземные хранилища в этом году будет увеличена на треть по сравнению с 2007 год. И составит 810 миллионов кубометров.

Подобные предприятия, как Прибугское подземное газохранилище, призваны в пиковые зимой нагрузки поставлять газ, чтобы сглаживать возникающие неравномерности потребления голубого топлива. В правительстве же заверяют, что на протяжении всего предстоящего осенне-зимнего периода в домах белорусов будет тепло, а народное хозяйство будет стабильно получать все виды топлива.



