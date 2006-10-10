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Народное хозяйство Беларуси готово к работе в осенне-зимний период

10 октября 2006 11:08
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Таковы итоги заседания Президиума Совета Министров. Запасы топочного мазута в целом по республике составили 100% к аналогичному периоду прошлого года. Природным газом страна также обеспечена в полном объёме. В настоящее время активно пополняются запасы угля: по сравнению с прошлым годом задание выполнено на 80 процентов. Вместе с тем использование этого вида топлива в текущем году будет снижаться. Торфодобывающие предприятия концерна "Белтопгаз" заготовили более 2 млн. тонн торфа, или 115% к уровню прошлого года. Такого количества достаточно для удовлетворения потребности республики.
# Экономика

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