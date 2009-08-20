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Напиток из бульбы не хуже кока-колы

20 августа 2009 19:03
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В США перерабатывают 60% картофеля, в Европе около 40%. В Беларуси только 20%. Вкладывать деньги в переработку картофеля в Беларуси надо уже сегодня.-Нас называют бульбашами, но сейчас бульбы уже нет той, что была раньше. В текущем году мы закончим проработку специальной программы, определимся, сколько картофеля нам надо для внутреннего рынка, сколько картофеля мы можем реализовать, отвоевывая потерянные рынки. Но эту культуру, ценнейшую для нас, мы вернем. Она очень рентабельна и перспективна, - заявил глава государства.
# Экономика # Лукашенко

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