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«Нанотехнология, биология и энергетика, - вот три ключа, которые у Беларуси должны быть»

22 мая 2011 13:28
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Разработки ученых позволяют сэкономить значительную часть ресурсов. Так, за последние пять лет энергоемкость ВВП Беларуси снизилась почти на треть. В ближайшие годы издержки на энергию продолжат сокращаться.

Белорусские ученые презентовали на днях сразу два устройства, которые солнечный свет могут превращать в тепловую или электрическую энергию.

Александр Лихонин, ведущий специалист конструкторского бюро (Витебск):
Даже в пасмурные дни температура внутри трубки этого вакуумного коллектора достигает 60-70 градусов. Да, за эту систему надо заплатить, но в дальнейшем солнце светит-то бесплатно.

Если посмотреть статистику за последние пять лет, то в Беларуси можно заметить устойчивый рост количества патентов на изобретения: плюс сорок процентов.  

Александр Ильянок – частый клиент в патентном бюро. Ученый одним из первых – еще в 80-ые годы – начал заниматься в Беларуси нанотехнологиями. В этой сфере Александр Михайлович запатентовал одиннадцать ноу-хау. Среди его разработок – квантовый супертранзистор, квантовая суперпамять и квантовый суперконденсатор.  Если удастся наладить производство, то речь может идти о миллионных прибылях.

Александр Ильянок, научный руководитель консалтинг центра:
Нанотехнология, биология и энергетика, - вот три ключа, которые у Беларуси должны быть.  В мире идет нанореволюция и генетическая революция. Если мы успеем сесть на хвост этих революций, значит, выедем.

Госпрограмма инновационного развития страны на ближайшие пять лет - 260 страниц. Если все, что здесь напечатано, удастся реализовать, то в Беларуси появится двадцать абсолютно новых предприятий, и еще две сотни новых производств. По прогнозам, экспорт наукоемкой и высокотехнологичной продукции вырастет до уровня 7 миллиардов долларов в год. На все проекты, которые запланированы в рамках программы, потребуется почти 60 триллионов рублей.  

Ольга Гурьева, научный сотрудник информационно-аналитического центра мониторинга Государственной программы инновационного развития:
Основная часть финансирования – за счет иностранных инвестиций – 65  процентов иностранных, из них 10 – прямых.  

# Экономика

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