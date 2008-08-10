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Намолот зерна в хозяйствах Беларуси к вечеру превысит 5 миллионов тонн

10 августа 2008 14:39
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Об этом сообщили в Минсельхозпроде. К сегодняшнему утру намолочено 4 миллиона 868 тысяч тонн зерна.

Лидируют хозяйства Минской области, на счету которых миллион 138 тысяч. За ними следуют сельхозорганизации Гродненской, Брестской, Гомельской, Могилевской и Витебской областей.

Уборка проходит в сложных погодных условиях - косовицу сдерживают дожди. Вчера они прошли во многих районах республики. Комбайны смогли выйти в поле только к полудню и работали весь световой день. Сейчас перед хозяйствами  поставлена задача увеличить темпы работ, чтобы успеть закончить уборку в южных регионах до 20, а в остальных - до 25 августа.

# Экономика

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