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Намолот зерна нового урожая в Беларуси – 2,5 миллиона тонн

04 августа 2009 06:48
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В лидерах – хозяйства Брестской области. На втором месте – Минский регион.

Не намного отстают от них хозяйства Гродненщины с показателем – 530 тысяч тонн. В Гомельской области намолотили чуть меньше. В Могилевской и Витебской – по 130 тысяч тонн.

В целом по республике зерновые и зернобобовые скошены на четверти уборочной площади. С каждого гектара аграрии собирают в среднем более 39-ти центнеров. Безусловные лидеры здесь – гродненцы, где средняя урожайность свыше 47-ми центнеров с гектара. Хозяйства, в первую очередь, убирают полеглые и высокоурожайные поля. Хлеборобы делают все, чтобы собрать зерновые без потерь.

# Экономика

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