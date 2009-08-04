Намолот зерна нового урожая в Беларуси – 2,5 миллиона тонн

В лидерах – хозяйства Брестской области. На втором месте – Минский регион.

Не намного отстают от них хозяйства Гродненщины с показателем – 530 тысяч тонн. В Гомельской области намолотили чуть меньше. В Могилевской и Витебской – по 130 тысяч тонн.

В целом по республике зерновые и зернобобовые скошены на четверти уборочной площади. С каждого гектара аграрии собирают в среднем более 39-ти центнеров. Безусловные лидеры здесь – гродненцы, где средняя урожайность свыше 47-ми центнеров с гектара. Хозяйства, в первую очередь, убирают полеглые и высокоурожайные поля. Хлеборобы делают все, чтобы собрать зерновые без потерь.