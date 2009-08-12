Намолот зерна нового урожая уже более 5,5 миллионов тонн

Убрано более 60% урожайных полей. Миллионный рубеж накануне перешагнула Брестчина. Здесь массовую уборку зерновых завершили практически все районы.

К полутора миллионам приближаются аграрии Минщины. Гродненская область – вторая по количеству собранного зерна, но лидер – по урожайности. Восемьсот тысяч тонн будет сегодня у гомельчан. За ними идут могилёвские аграрии. Хозяйства Витебщины перешагнули полумиллионый рубеж.



Накануне, посещая Несвижский район Минской области, Президент ещё раз напомнил – жатва должна идти быстрыми темпами. Не менее 6% в день. Потерянное время вернуть будет трудно.

Многое сейчас зависит от погоды. К сожалению, её характер меняется. На ближайшие три дня синоптики объявили штормовое предупреждение. Атлантический циклон принесет сегодня в Беларусь дожди, а местами – и грозы. Ненастно будет до конца недели.