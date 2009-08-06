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Намолот зерна нового урожая составляет уже более трёх миллионов тонн

06 августа 2009 07:58
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В лидерах – Минская область. Аграрии этого региона собрали почти 790 тысяч тонн. И ежедневно здесь намолачивают не менее 100 тысяч. Брестский регион – на втором месте. Полумиллионный рубеж перешагнула Гомельская область. Хозяйства Могилёвской и Витебской собрали более четверти миллиона тонн. В республике убрана треть посевной площади. Средняя урожайность в этом году высокая – с каждого гектара хлеборобы собирают более 39-ти центнеров.
# Экономика

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