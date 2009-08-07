Намолот зерна нового урожая составляет более 3,5 миллионов тонн

В лидерах – Минская область. Аграрии намолотили почти 880 тысяч. И ежедневно здесь собирают не менее ста тысяч. Брестский и Гродненский регионы идут вровень. Им осталось 240 тысяч тонн до миллиона. На 600 тысяч выходят гомельчане. Увеличивают темпы хозяйства Могилёвской и Витебской областей. В республике убрано 40% посевной площади. Больше всех здесь преуспели брестчане. Половина хлебных полей сжато. Регион лидирует и по уборке пивоваренного ячменя – скошено практически 85%. И накануне Брестская область завершила уборку озимого рапса. Маслосемян – больше чем в прошлом году. План поставок государству – 80 тысяч тонн – выполнен.