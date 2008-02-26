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Налоговики вскрывают нелегальные конверты

26 февраля 2008 17:45
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Более полутора тысячи нарушений выявлено за прошлый год по фактам выдачи зарплаты по серым схемам. Контролирующие органы обнаружили незаконные обороты у четырех сотен субъектов хозяйствования. Они не выплачивали заработанные деньги ниже минимального гарантированного уровня. Суммы сокрытых налогов исчисляется сотнями и даже миллиардами белорусских рублей. Из теневого оборота в 2007 году изъято товарно-материальных ценностей на сумму более 40 миллиардов белорусских рублей. Налоговые органы совместно с Министерством соцзащиты населения разрабатывают новые варианты расчета шкалы подоходного налога для начинающих фирм.
# Экономика

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