Налоговики вскрывают нелегальные конверты

Более полутора тысячи нарушений выявлено за прошлый год по фактам выдачи зарплаты по серым схемам. Контролирующие органы обнаружили незаконные обороты у четырех сотен субъектов хозяйствования. Они не выплачивали заработанные деньги ниже минимального гарантированного уровня. Суммы сокрытых налогов исчисляется сотнями и даже миллиардами белорусских рублей. Из теневого оборота в 2007 году изъято товарно-материальных ценностей на сумму более 40 миллиардов белорусских рублей. Налоговые органы совместно с Министерством соцзащиты населения разрабатывают новые варианты расчета шкалы подоходного налога для начинающих фирм.