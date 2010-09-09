Налоговая нагрузка уменьшится: в распоряжении предприятий дополнительно останется 700 миллиардов рублей

В первую очередь уйдут от так называемых «вредных» для экономики платежей. В прошлом году убрали оборотные налоги, а теперь отказываются, в частности, от местного сбора на услуги и развитие территорий.

Большие надежды на свой малый бизнес у Владимира появились пять лет назад. Технолог по образованию занялся знакомым делом — стал лепить пельмени на любой вкус. Сегодня более 20 видов полуфабриката с производства в Заславле расходятся по всей Беларуси, как горячие пирожки зимой. Спрос на продукт постоянно высокий. Разве что под Новый год незначительно падает, чтобы после праздника резко пойти вверх. С каждым годом производство растет, а вот налогов становится меньше.

Владимир Дубровщик, директор производства:

Если мы платили ежемесячно 100 миллионов налогов, то на 10-15% стало меньше — то есть, на 10-15 миллионов мы платим меньше. Сейчас мы тратим эти деньги на новое оборудование, закупку новых технологий, на повышение зарплаты.

В результате налоговых послаблений в распоряжении предприятий — в том числе, и этого небольшого пельменного производства в Заславле — останется 700 миллиардов рублей. Казалось бы, бюджет добровольно отказывается от значительной суммы. Но в этом есть смысл и он не тайный. Эти деньги останутся в экономике и будут на нее работать — в виде дополнительных инвестиций и оборотных средств.

Капитально за упрощение налоговой системы взялись в 2006 году. Тогда груз платежей составлял треть от ВВП. Сегодня — только четверть. Количество платежей постоянно сокращают, налоговые ставки уменьшают.

Дмитрий Кийко, начальник Главного управления налоговой политики и доходов бюджета Министерства финансов Республики Беларусь:

Что касается вредных налогов, их надо отменять в первую очередь: это платежи, которые взимали из выручки, платежи, которые дублируют налоговую базу. В принципе, от них мы отказались еще в прошлом году — от оборотных налогов, взимаемых с выручки. Что касается дублирования платежей, в этом году отменяется местный сбор на развитие территории — он взимается, как и налог на прибыль, из прибыли — и местный налог на услуги.

В Минфине посчитали, что на одного обычного плательщика теперь придется 5 налогов, по преимуществу ежеквартально. До реформ был 21 платеж, причем почти всегда ежемесячно. Платить реже теперь будут, например, налог на прибыль. Раз в квартал, а декларацию по нему представлять раз в год. Предлагается отменить авансовые платежи по НДС и акцизам. Существующую налоговую систему в Беларуси специалисты уже называют «классической». Но это не значит, что для снижения нагрузки — предел.

Алла Сундукова, начальник Главного управления международного налогового сотрудничества Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь:

Что касается налога на прибыль, если брать общеевропейские стандарты, то это абсолютно нормальная ставка, но в дальнейшем она будет уменьшаться. Будем смотреть, как будет развиваться бизнес, и если возникнет такая необходимость, будем рассматривать уже вопросы по налогу на прибыль.

Уже на следующей неделе, как никогда рано, Парламент рассмотрит главные финансовые документы. В их числе и изменения в налоговый кодекс. Чтобы с 1 января без раскачки бизнес почувствовал разницу.