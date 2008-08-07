Налоговая нагрузка на экономику Беларуси к 2011 году снизится на 4% по сравнению с 2005-м

В результате в распоряжении предприятий дополнительно останется 6 триллионов рублей. Об этом сегодня сообщила Министр по налогам и сборам Анна Дейко на выездном совещании по вопросам упрощения налоговой системы в Беларуси.



Снижение налоговой нагрузки – не белорусское ноу-хау. Этот путь выбрали многие и он самый короткий к улучшению делового климата. Соблюсти интересы государства и бизнеса. Эту непростую задачу в стране решают уже несколько лет.



Львиная доля бюджета страны уходит на социальные проекты. Сворачивать их было бы неправильно. А формируют казну – налоги. Предприятия за отмену оборотных платежей и снижение общей нагрузки. Кроме того, они вынуждены содержать большой штат специалистов.



Модель налоговой системы Беларуси по методике расчета и уплаты налогов должна соответствовать европейской. То есть быть простой и понятной. Поэтому о завершении работы Беларуси говорить пока рано.



Окончательно контуры налоговой системы будут сформированы к 2010 году. Когда отменят все оборотные налоги и выстроят четкую систему из прямых и косвенных платежей. Также к этому времени планируется перейти на единую ставку подоходного налога. Сейчас называется цифра в 12 %.