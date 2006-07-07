Налогов будет меньше и считать их станет проще

Налоговики предлагают изменить сроки подачи деклараций. Сейчас рассматривается ежеквартальный вариант, вместо ежемесячного. Налогов должно быть меньше и считать их нужно проще - такова позиция главного налогового ведомства страны.

Такие предложения в правительстве одобряют, и большинство из них уже учтены в проекте бюджета-2007. В частности, с будущего года планируется отменить местные целевые сборы с прибыли, а ставку налога на прибыль немного увеличить. От таких рокировок бюджет не пострадает, а тем, кто по ту и по эту сторону налогового законодательства жить будет гораздо проще. Действовать по упрощению системы необходимо поэтапно. Сегодня некоторые налоговые льготы для предприятий скорее обуза, чем реальное подспорье.

9 из 10 рублей белорусских налогоплательщиков в бюджет поступают добровольно. Задолженность в последние годы заметно упала. Это самый низкий показатель в СНГ. А потому и налоговые проверки не должны быть самоцелью.

<Шоковая терапия> - не наш метод, говорят специалисты. Количество ревизий сократить и улучшить их качество - вот общий смысл преобразований в этой сфере.