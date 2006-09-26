Налогообложение в частном бизнесе будет упрощено

Для разных категорий предпринимателей предусмотрено снижение налоговых выплат. Размеры ставок сейчас рассматриваются и корректируются.Порядка половины всего малого бизнеса сосредоточено в Минске. На столичную область приходится около 10% частных предприятий, по 8% - на Брестскую, Гомельскую и Могилевскую, и по 6-7% в Витебской и Гродненской областях. Сейчас в республике около 186 тысяч предпринимателей. За последние шесть месяцев их стало больше почти на 8 тысяч человек.