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Налоги в Беларуси: как «серая» зарплата ведет к «черной» пенсии и почему белорусскому налогообложению завидуют иностранцы?

22 февраля 2015 18:50
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Новости Беларуси. Одной из главных тем недели стало обсуждение системы налогообложения в Беларуси. Принципиальных изменений пока не произошло. Только ставка подоходного налога увеличена с 12 до 13% с января 2015 года.

Но речь на уровне Президента на совещании об актуальных вопросах и налоговой политике шла на неделе.

В идеале необходимо создать максимально простую, понятную каждому и логичную систему налогообложения. Александр Лукашенко также считает необходимым оставить налоговые льготы только для приоритетных видов деятельности.

Сейчас в стране налоговых льгот почти 250. И для бюджета эта цифра имеет вполне реальную стоимость - около миллиарда долларов в год недополученных средств.

Еще одна интересная цифра. В 2014 Всемирный банк в рейтинге по показателю «Налогообложение» поставил Беларусь на 60-ое место среди 189-ти государств. Таким образом страна улучшила за год свою позицию на несколько дестяков пунктов.

Какие еще шаги предстоит сделать, чтобы и инспекторы были довольны, и налогоплательщики не уходили в тень, в сюжете программы «Неделя» на СТВ.

# Экономика # Налоги

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