Найден выход из глобального финансового кризиса

Европейские государства обязуются вкладывать деньги из госбюджета в частные банки. Документ принят в Париже, его подписали представители 15-ти стран еврозоны. Согласно плану, правительства получат право поддерживать банки, покупая их наиболее значимые акции.



Кроме того, государства будут контролировать процедуру межбанковского обмена. Конкретные суммы пока не называются. Однако, известно, что правительство Германии выделит банкам страны около 400 миллиардов евро. Европейский план вызвал положительную реакцию на мировых биржах. Этим утром на рынках наблюдалось некоторое оживление. В Сиднее в первые часы торгов акции австралийских компаний подорожали на 4,5%. Рост также зафиксирован на биржах Сеула и Гонконга. Впрочем, на Тайване и в Шанхае индексы по-прежнему продолжают падать.