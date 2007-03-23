Найден лучший предприниматель столицы

В Минске подведены итоги десятого ежегодного конкурса "Лучший предприниматель Минска". В нынешнем году он проводился по 17 номинациям. Впервые была введена номинация "Лучший предприниматель - инвестор в области сельского хозяйства". Всего же за звание победителя боролись почти 200 претендентов. Напомним, конкурс проводится в столице с 1998 года. Его цель - популяризация предпринимательства, повышение деловой активности и профессионализма белорусских бизнесменов.