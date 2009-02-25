Наибольшее количество коррупционных преступлений выявлено в торговле, промышленности, органах государственного управления

Однако рост зафиксирован в сфере культуры, науки, отдыха и туризма. Стабильным остается только способ получения взяток: крупная сумма денег в устойчивой американской валюте. В структуре коррупционной преступности – это каждое третье уголовное дело. 160 тысяч долларов – такова сумма самой большой взятки, громкое уголовное дело в настоящее время расследуется прокуратурой Гомельской области. Другое уголовное дело по обвинению директора Могилевского агентства по земельному кадастру и недвижимости уже завершено. За получение взятки в размере 45 тысяч долларов США, он осужден к 11 годам лишения свободы. Возбуждено уголовное дело и в отношении директора Брестского хоккейного клуба. Проводится дальнейшее расследованию по делу в отношении генерального директора «Забудовы»