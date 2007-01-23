"Нафтан" должен стать ключевым предприятием в вопросе обеспечения энергетической безопасности Беларуси

Вопросы функционирования нефтеперерабатывающей отрасли страны, деятельности и модернизации "Нафтан" рассмотрены главой государства во время рабочей поездки в Витебскую область.

Александр Лукашенко посетил нефтеперекачивающую станцию "Полоцк" Республиканского унитарного предприятия "Дружба". А также провел совещание в Новополоцке, по вопросам готовности народного хозяйства республики к работе в новых ценовых условиях поставок топливно-энергетических ресурсов. Была рассмотрена дальнейшая стратегия деятельности нефтехимической отрасли. По мнению главы государства, ситуация, в которую попала Беларусь на рубеже 2006-2007годов повториться не должна.

Акционерное общество "Нафтан" - передовое предприятие отрасли. Глубина переработки нефти здесь уже сегодня сравнима с лучшими европейскими производителями. Однако останавливаться на достигнутом в Новополоцке не собираются. До 2010 года на модернизацию производства планируется привлечь инвестиций на сумму более полумиллиарда долларов. Это позволит лидирующее положение в СНГ в условиях обостряющейся конкуренции на европейском рынке нефтепродуктов. Будущее белорусской экономики - за такими предприятиями, которые даже в свете высоких цен могут работать эффективно. Работу по диверсификации поставок энергоресурсов необходимо усилить. В ходе совещания Правительству даны конкретные поручения по дальнейшему поиску альтернативных источников.

По мнению Президента, свой главный ресурс - уникальное географическое положение - Беларусь должна использовать эффективнее. Правительство уже готовит необходимые документы.

Рост цен на нефть и газ не должен привести к резкому скачку тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства для населения Беларуси. Этот факт особо отметил Александр Лукашенко. Инфляция в этом году должна остаться на запланированном уровне - не более 8%. Да и выполнение показателей прогноза социально-экономического развития с повестки дня никто не снимал.

Президент обратил внимание на недопущение "расхлябанности" и вольности чиновников и жесткое соблюдение директив №1 и №2. Третий подобный документ - об экономии и бережливости, как основах национальной безопасности уже разрабатывается. Правительство должно в ближайшее время предложить ряд конкретных мер по экономии ресурсов.