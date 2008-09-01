Надежность противопожарной защиты будущей белорусской АЭС будет контролировать Государственный пожарный надзор

Об этом сообщил сегодня министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси Энвер Бариев.

Напомним, строительство атомной электростанции в Беларуси планируется начать уже в январе следующего года. По подсчетам специалистов, стоимость проекта порядка 6 млрд. долларов. На следующий год бюджетом Республики предусмотрено 200 миллиардов рублей на атомную электростанцию, первый блок которой, как ожидается, приступит к работе в 2016 году.



"Сегодняшние реакторы 3-го поколения – это супернадежные, с точки зрения безопасности, устройства, - отметил Энвер Бариев. - Все вопросы подготовительные решены и сейчас завершается стадия выбора участка. По мнению зарубежных экспертов степень разработанности вопроса выбора площадки у нас в стране по тем площадкам самая разработанная и исходя их этого конечно же все основания к тому, чтобы в ближайшее время приступать к проектированию и строительству этой станции".

По поводу белорусской атомной электростанции высказался сегодня и посол Китайской Народной Республики в Беларуси У Хунбинь. Дипломат заявил, что скоро в Минск прибудет группа специалистов из самой мощной в Китае корпорации по ядерному строительству. В этой сфере они готовы сотрудничать с белорусами.

