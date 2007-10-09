Надежность банков - экономическая безопасность страны

Об итогах выполнения основных направлений денежно-кредитной политики Беларуси за 9 месяцев нынешнего года Александру Лукашенко доложил 9 октября председатель правления Национального банка республики Петр Прокопович. На встрече было отмечено, что кредитование реального сектора экономики идет с опережающими темпами. Стабилизировался валютный рынок, замедлены среднемесячные темпы инфляции, еще на один процент снижена ставка рефинансирования. Выполнено поручение главы государства по созданию золото-валютных резервов.