Национальный молочный комитет будет создан в Беларуси

Национальный молочный комитет будет создан в структуре Союза предприятий молочной отрасли и станет независимым звеном союза.

В состав комитета войдут наиболее квалифицированные представители молочной отрасли страны. В их числе представители Госстандарта, Минздрава, а также лучшие технологи.

Специалисты Национального молочного комитета будут собираться раз в месяц и обсуждать наиболее актуальные проблемы молочной отрасли Беларуси. Помимо этого они будут разрабатывать законопроекты, проводить аудит законодательных актов, планируемых к внедрению в Беларуси в молочной отрасли.

В настоящий момент специалисты Союза предприятий молочной отрасли разрабатывают специальный портал для предприятий молочной отрасли, на котором будут размещены все новости в сфере молочной промышленности страны. Посетители этого портала смогут не только получить доступ к полной информации о развитии и проблемах молочного производства Беларуси, но и задать свой вопрос квалифицированным специалистам, а также воспользоваться библиотекой с нормативно-правовыми актами и технической документацией в области молочной промышленности, сообщает БЕЛТА.