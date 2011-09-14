Национальный банк в краткосрочном периоде ожидает снижения курсов по всем основным валютам

На белорусской валютно-фондовой бирже прошли первые торги по свободному курсобразованию. Рыночный курс доллара составил 8 600 рублей, российского рубля – 305 белорусских, евро – 12 100. Валютные торги длились около часа. Число заявок на покупку существенно превышало число предложений о продаже.

В то же самое время Нацбанком страны никаких интервенций для сглаживания спекулятивных колебаний не проводилось. Сложившийся в итоге рыночных торгов курс доллара назван вполне удовлетворительным. Дополнительная сессия будет проходить на бирже ежедневно. По оценкам белорусских финансистов для выхода на единый равновесный курс понадобится около полутора-двух месяцев.

Тарас Надольный, заместитель председателя правления Национального банка Республики Беларусь:

Мы удовлетворены ходом торгов. С учетом того, что предложение было совсем небольшим, участники торгов, продавцы заняли выжидательную позицию, поэтому можно говорить, что мы находимся примерно на верхнем уровне возможного курса. Полагаем, что даже незначительный объем предложения способен сегодня изменить ситуацию, и тренд курса будет направлен вниз.

Открыть дополнительную сессию на бирже и в дальнейшем выйти на равновесный курс поручил президент на совещании по вопросам социально-экономического развития страны. В краткосрочном периоде Национальный банк ожидает снижения курсов по всем основным валютам. Коммерческие банки получили право устанавливать свои значения для купли-продажи, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Тарас Надольный, заместитель председателя правления Национального банка Республики Беларусь:

Свободное курсообразование в обменных пунктах, нет никаких ограничений для банков. Единственное пожелание банкам – ориентироваться на дополнительную торговую сессию.

Нужно пару дней, чтобы банках самим подкрепить свои обменные курсы. Кто-то сегодня уже успел, часть объемов купил, кто-то не угадал с курсом и не удалось для обменных пунктов купить. Это нормальный рынок, здесь ничего страшного нет. Я полагаю, 3-4 дня дадут реальную картину о происходящем.

Коммерческие банки в Беларуси уже начали операции с валютой. Так, доллар продается в среднем за 8 700, покупается за 8 300. В некоторых обменных пунктах уже в обед начали принимать и реализовывать иностранную валюту по новому курсу, который сформирован с учетом результатов торгов.