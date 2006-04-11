Национальный банк Беларуси вводит новшества

Нацбанк Беларуси разрешил юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям открывать вкладные металлические счета, по которым совершаются операции с мерными слитками драгметаллов. Нововведение предусмотрено принятой правлением банка инструкцией о порядке открытия и ведения счетов в драгметаллах, которая вступит в силу после официального опубликования. Документ также предоставляет возможность физическим лицам открывать обезличенные металлические счета, т.е. теперь можно покупать драгметаллы, зачисляя их на счет без физического получения слитка. По оценке специалистов, объем продаж золотых мерных слитков на внутреннем рынке в этом году может вырасти в 3 раза. В Нацбанке увеличение спроса на золотые мерные слитки на внутреннем рынке объясняют ростом доходов населения и увеличением цен на золото на мировом рынке.