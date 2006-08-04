Национальный Банк Беларуси продает бриллианты

За семь с половиной месяцев Национальный банк республики продал бриллиантов более чем на 143 тысячи долларов. Население страны приобрело 356 камней общей массой почти в 70 карат. Об этом сообщили в управлении информации Нацбанка. Аттестованные бриллианты реализуются через кассы структурных подразделений Нацбанка за белорусские рубли, иностранную валюту с оплатой, как в наличной, так и безналичной форме. На продажу выставляются ценные камни от 5 сотых до 8 десятых карата классической огранки с пятьюдесятью семью гранями. Все они - в специальной упаковке, которая обеспечивает сохранность бриллианта. Каждый камень сопровождается аттестатом качества с информацией о весе, цвете, чистоте, способе его огранки и отличительных признаках. Спросом пользуются все камни без исключения.