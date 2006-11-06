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Национальный аэропорт "Минск" будет реконструирован

06 ноября 2006 14:25
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На реконструкцию национального аэропорта Минск на 2007 год из бюджета государства выделено 35 миллиардов рублей. В недалёком будущем, знакомый всем Минск-2, переоборудуют в современный аэропорт европейского уровня.

Об этом журналистам сообщил директор департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь Вадим Мельник. Второе приоритетное направление в развитии гражданской авиации страны - обновление воздушного флота. Уже к концу нынешнего года столичный авиапарк пополнят два 50-ти местных самолёта канадского производства. Они будут совершать не только плановые авиаперевозки, но и чартерные рейсы. Со временем, устаревшие ЯК-40 и ТУ-134, снимут с эксплуатации.

Из задач не технического плана перед Белавиа стоит привлечение молодых лётчиков в гражданскую авиацию страны. На сегодняшний день средний возраст пилотов составляет чуть более 45 лет.

# Экономика

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