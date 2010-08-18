Национальную экспозицию Беларуси в Шанхае посетили уже более 3 млн человек

Выставка «ЭКСПО-2010» — крупнейший международный форум некоммерческого характера.

В этом году концепция форума — комфортная среда обитания для жителей городов. Каждая страна-участник, а их 240, стремится показать все самое лучшее.

Каждый день белорусский павильон посещают около 40 тысяч человек. А свой День на ЭКСПО-2010 Беларусь проведет 11 октября. Павильон превратится в культурный центр.

Юрий Лосицкий, заместитель председателя Белорусской торгово-промышленной палаты:

Приезжают высшие должностные лица Республики Беларусь, целый десант белорусских артистов.

Прежде всего, это масштабная презентация страны на мировом рынке, масштабная презентация всего — начиная от того, на каком языке мы говорим, заканчивая нашими экономическим возможностями и экономическим потенциалом.