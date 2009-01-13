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Национальной безопасности Беларуси в условиях мирового финансового кризиса ничего не угрожает

13 января 2009 17:50
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Это отметил госсекретарь Совета Безопасности республики Юрий Жадобин.

Из 11 основных пунктов главный – экономическая безопасность. И в стране делают все возможное для ее стабильности.

Юрий Жадобин в настоящее время возглавляет  федерацию биатлона страны. И сегодня госсекретарь Совета Безопасности вместе с руководством Федерации профсоюзов Беларуси побывал в городском поселке Плещеницы Логойского района на лыжной базе. Она принадлежит училищу олимпийского резерва и профсоюзам. Две федерации подписали здесь соглашение и отныне вместе будут развивать биатлон в Беларуси. В ближайших планах – укрепить базу спортсменов-лыжников и улучшать их выступления на соревнованиях различного уровня. Федерация профсоюзов Беларуси на эти цели намерена выделить один миллиард рублей.

# Экономика

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