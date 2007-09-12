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Национальная выставка "БеларусьЭКСПО-2007" пройдет в Астане

12 сентября 2007 08:38
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В столице Казахстана Астане 12 сентября открылась Национальная выставка Беларуси. В ней принимает участие более 180 предприятий и организаций республики. Для сравнения, в прошлогоднем форуме их было вдвое меньше.
Завтра здесь состоится круглый стол по актуальным вопросам обеспечения экспортно-импортных операций с участием представителей Государственного таможенного комитета, Госстандарта, Белорусской железной дороги, торгово-промышленных палат Астаны и Алма-Аты, а также банков, автотранспортных и экспедиторских компаний двух стран.
Цель форума - расширение рынков сбыта и заключение новых контрактов.
# Экономика

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