Национальная выставка "БеларусьЭКСПО-2007" пройдет в Астане

В столице Казахстана Астане 12 сентября открылась Национальная выставка Беларуси. В ней принимает участие более 180 предприятий и организаций республики. Для сравнения, в прошлогоднем форуме их было вдвое меньше.

Завтра здесь состоится круглый стол по актуальным вопросам обеспечения экспортно-импортных операций с участием представителей Государственного таможенного комитета, Госстандарта, Белорусской железной дороги, торгово-промышленных палат Астаны и Алма-Аты, а также банков, автотранспортных и экспедиторских компаний двух стран.

Цель форума - расширение рынков сбыта и заключение новых контрактов.

